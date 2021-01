Samuel festeja primeiro gol da carreira: 'Nunca desista dos sonhos'

Já sem risco de ser rebaixado, o Vitória só entrou em campo para cumprir tabela na última rodada da Série B do Brasileiro, mas o jogo da noite desta sexta-feira (29) vai ficar para sempre na memória de Samuel. O centroavante de 20 anos, revelado na Toca do Leão, marcou o primeiro gol da carreira profissional e garantiu o triunfo por 1x0 contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas.

"Sentimento de felicidade. No último jogo, conseguimos a vitória do alívio e, hoje, Deus me coroou com o gol. Agradecer ao professor pela oportunidade. Dedicar aos meus amigos e familiares, porque hoje faço meu primeiro gol como profissional. Nunca desista dos sonhos. Você pode realizar", comemorou o jogador após o apito final. O gol dele foi anotado aos 24 minutos da etapa final.

Samuel foi um dos sete jogadores revelados nas categorias de base do Vitória utilizados pelo técnico Rodrigo Chagas na rodada derradeira da Série B 2020. Cinco deles começaram em campo. O autor do gol substituiu Júnior Viçosa no intervalo do jogo e não decepcionou o treinador.

Com o resultado, o Vitória subiu uma posição na tabela e terminou a Série B na 14ª colocação, com 48 pontos. O rubro-negro ficou a nove pontos da zona de rebaixamento e a 13 do G4.