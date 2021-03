Samuel lamenta empate com CRB: 'Precisava da vitória pra liderar'

Artilheiro do Vitória, Samuel marcou o quarto gol na temporada 2021, mas não estava satisfeito após o empate em 1x1 com o CRB. O centroavante revelado na Toca do Leão lamentou o resultado do jogo desta quarta-feira ( 24), no Barradão. É que se o time tivesse vencido a equipe alagoana teria assumido a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste.

“A gente sabe o quanto a gente precisava dessa vitória para liderar o grupo, mas infelizmente empatamos”, lamentou Samuel após o apito final. “Mas fico feliz por fazer mais um gol e vou tentar continuar ajudando a equipe pra gente chegar longe”, projetou o centroavante.

Com o resultado, o Vitória somou oito pontos e seguiu na 4ª posição do Grupo B. Tem a mesma pontuação de ABC e Fortaleza, 2º e 3º colocados, respectivamente, mas perde no saldo de gols. O CSA é o líder, com nove pontos anotados.

Já o CRB conseguiu assumir a liderança do Grupo A. Com oito pontos, superou o Bahia, que tem sete e caiu para a segunda posição.

O Vitória volta a entrar em campo pela Copa do Nordeste no sábado (27), às 16h, quando visita o Confiança, no estádio Paulo Barreto, em partida válida pela 6ª rodada do regional.