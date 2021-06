Samuel Level Up, bicampeão mundial de Free Fire, abre CORREIO Gamer

Começa na noite desta segunda-feira (28) a segunda edição do CORREIO Gamer, uma série de bate-papos com gamers, streamers e outros profissionais da área para falar de carreira, formação, mercado, investimentos e muito mais. O programa ao vivo será às 21h, no perfil do Instagram do CORREIO.

Na primeira noite, o jornalista e colunista do CORREIO Ivan Dias Marques, apresentador do evento, recebe o gamer baiano Samuel 'Level Up' e o professor, designer de jogos e produtor cultural Paolo Bruni.

Aos 20 anos, Level Up tem no currículo um bicampeonato mundial de Free Fire, jogo de battleground para mobile. O soteropolitano de origem humildade - cresceu nas comunidades Paraíso Azul e Recanto Feliz - já passou por grandes equipes do país, como Corinthians, Keyd e, mais recentemente, Black Dragons. Em 2019, foi eleito atleta revelação no Prêmio eSports Brasil. No início desse mês, comandou sua própria competição de Free Fire, o Level Up Champions, que distribuiu mais de R$ 40 mil em prêmios.

Paolo Bruni é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de Comunicação e Cultura, atuando principalmente nos seguintes temas: Produção Cultural, Marketing, Jogos Eletrônicos e Analógicos, Economia Criativa, Gestão de Projetos. Atua como designer de jogos na Porreta Games, produtora especializada em projetos transmídia e é professor de Jogos Digitais na Unijorge.



*O CORREIO Gamer conta com o patrocínio da Oi Fibra