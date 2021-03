Samuel valoriza empate com o Sampaio Corrêa: 'Ponto importante'

Ele marcou o quarto gol dele com a camisa profissional do Vitória e garantiu o empate em 1x1 com o Sampaio Corrêa, na noite deste sábado (20), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. De canhota, Samuel anotou aos 24 minutos do 1º tempo, após Dione ter aberto o placar para os donos da casa.

Após o apito final, o centroavante revelado nas categorias de base da Toca do Leão valorizou o ponto conquistado fora de casa na 4ª rodada da Copa do Nordeste.

"Lógico que nossa pretensão sempre é ganhar o jogo, mas a gente sabia das dificuldades de enfrentar o Sampaio Corrêa aqui dentro, num campo pesado, que eles já estão mais acostumados, e com certeza foi um ponto importante que estamos levando para Salvador", afirmou Samuel ao deixar o gramado.

Com o resultado, o Vitória deixou escapar a chance de assumir a liderança do Grupo B do regional. Com sete pontos, o rubro-negro caiu da segunda para a terceira colocação. Já o Sampaio Corrêa seguiu na vice-lanterna do Grupo A, com apenas três pontos.

O Vitória volta a entrar em campo pela Copa do Nordeste na quarta-feira (24), às 19h30, quando recebe o CRB, no Barradão, em partida válida pela 5ª rodada do regional.