Sandra de Sá faz show em Salvador; saiba como comprar ingresso com desconto de 40%

Um dos principais nomes da MPB, samba, funk e soul no Brasil, a cantora Sandra Sá irá subir aos palcos do Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, na noite da próxima sexta-feira (8).

O evento faz parte do projeto Noites Culturais, que acontece no Cerimonial Rainha Leonor desde 2013 e tem parte da venda de ingressos revertida para os projetos sociais da Santa Casa da Bahia. Assinantes do Clube CORREIO têm direito a um desconto de 40%.

A artista traz no repertório canções que fizeram sucesso durante seus mais de 40 anos de carreira, como “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga Fora”, “Bye Bye tristeza” e “Olhos Coloridos”.

O show de encerramento da noite será com a banda Autorais, formada pelos cantores Jorge Zarath, Tenison Delrey e Tonho Matéria.

Os ingressos para o evento são vendidos no Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/74333/d/144792) com valores entre R$ 200 e R$ 120 (inteira) e R$ 100 e R$ 60 (meia), a cadeira na mesa ou pista. As mesas dispõem de até oito assentos, sem lugar marcado.

Quem deseja comprar o ingresso de forma presencial poderá adquirir no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, no bairro de Nazaré, de segunda a sexta, das 8h às 18h. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão ou PIX.

