Sandro Pedroso e filha de Leonardo terminam casamento

Após quase cinco anos de relacionamento, o casal formado pela influencer Jéssica Costa e pelo cantor Sandro Pedroso chegou ao fim. Os dois optaram pela separação após crises no casamento e comunicaram aos amigos sobre o rompimento da relação no último domingo, 31. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

"Voltei para Anápolis", relatou ela na última semana aos fãs. A filha de Leonardo e o ex A Fazenda terminaram o romance desde fevereiro, mas só oficializaram a decisão em maio. O motivo para o casal permanecer na mesma casa teria sido o filho, Noah, de 4 anos. Ele já saiu da casa em que eles moravam no interior de Goiás.

Em novembro do ano passado, Sandro falou abertamente sobre crises do casamento em uma publicação no Instagram. À época, o ex-participante do reality revelou que vinha tentando contornar a situação. "Quem vê essa foto não imagina as lutas que nós temos diárias".