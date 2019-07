Sandy e Junior mudam final de ‘Maria Chiquinha’: 'Não é mais aceitável'

Sandy e Júnior mostraram uma versão diferente de "Maria Chiquinha", um dos maiores sucessos da dupla, durante show no sexta (19) em Fortaleza, durante a turnê comemorativa Nossa História. A letra da música foi atualizada para ficar mais moderna.

Ao invés de "O resto? Pode deixar que eu aproveito", no final da música, Júnior agora fala "Para com isso. Isso não é mais aceitável. Não são mais os anos 90. Não vou fazer nada com o resto. Deixa em paz a Maria Chiquinha. A Maria Chiquinha faz o que ela quiser no mato".

A letra da música tem um teor machista e controlador e ela não foi incluída no setlist do show - tanto que não foi executada em Recife e nem em Salvador. Mas na capital do Ceará houve um problema de som que interrompeu rapidamente a apresentação. O público então fez coro pedindo "Maria Chiquinha" e os artistas atenderam o pedido e cantaram.

A turnê celebra 30 anos de carreira dos irmãos. O show passou por Salvador no último dia 13. Eles tocaram também em Recife e Brasília e ainda vão para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus, Belém e Porto Alegre.