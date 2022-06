Santa Resistência exalta 'três graças' do Brasil no São Paulo Fashion Week

No último sábado (4), a marca Santa Resistência (instagram: @santaresistencia) lançou sua nova coleção, “As três graças do Brasil”, no São Paulo Fashion Week de 2022, levando o protagonismo feminino com todos os tesouros de suas origens miscigenadas.

Nascida na cidade de São Félix no Recôncavo Baiano e residente no Rio de Janeiro, a estilista Mônica Sampaio (instagram: @monicabsm50), criadora da marca, declara que suas coleções trazem sua brasilidade e seu amor pela Bahia. “Levo toda a minha memória afetiva e minha raiz para as passarelas do SPFW”, ressalta.

Nesta coleção, a força das mulheres toma o foco principal, com um vestuário que exalta a conquista para vencer os obstáculos e desafios que tornaram o Brasil independente. As “três graças do Brasil” incluem Catarina Paraguaçu, Maria Felipa e Maria Quitéria; respectivamente, trazendo a cultura indígena, negra e branca, que através da miscigenação, formaram o povo brasileiro.