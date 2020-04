Santander lança 2ª edição do curso Coders; veja como se inscrever

Em seu segundo ano, o Coders, programa do Santander Universidades que busca pessoas interessadas em tecnologia, programação e profissões do futuro, traz dois cursos diferentes, em parceria do banco com a Digital House, fornecedorá de metodologia e professores: Web Full Stack Java e Desenvolvimento Mobile. Os cursos não exigem formação universitária e nem atuação em áreas específicas. As inscrições para o primeiro já estão abertas.

No ano passado, foram mais de 36 mil inscritos no programa, que oefereceu o curso de Desenvolvedores web full stack node. “Ficamos surpresos com a edição do ano passado, quando mais de 36 mil pessoas se inscreveram. Isso nos levou a criar dois programas para 2020, dobrando o número de contemplados e diversificando a atuação. Além de alcançar mais pessoas, também temos a chance de trazer mais diversidade nos perfis”, diz Nicolás Vergara, Head do Santander Universidades, por meio da assessoria de comunicação.

Para o programa Java, as inscrições estão abertas desde segunda-feira (13) e vão até 17 de maio. Os interessados precisam passar pelas seguintes etapas: inscrição; teste de lógica; curso introdutório online; apuração; entrevista e matrícula. Serão 240 contemplados, divididos em seis turmas e com 210 horas de aulas. Nesse programa, os alunos aprenderão a desenvolver sites e sistemas web utilizando linguagens de programação como Html, CSS3, Angular, Java, Javascript e React, entre outras. Também aprenderão a trabalhar em equipe utilizando a metodologia ágil. As inscrições devem ser feitas aqui

Já para o segundo programa, Desenvolvimento Mobile, as inscrições acontecerão entre 25 de maio e 28 de junho. As etapas são as mesmas e vão das inscrições à matrícula. Nesse programa, os alunos aprenderão a desenvolver aplicações móveis (aplicativos) estáveis, funcionais e atrativas utilizando ferramentas e metodologias atuais do mercado de trabalho. Serão 395 horas/aula e o programa prevê duas turmas: uma para programação para o sistema IOS e outra de desenvolvimento para o sistema Android. Nesse caso, serão 80 vagas para o sistema IOS e 160 para Android, totalizando 240 contemplados. As inscrições serão feitas neste link.

O Santander garante que poderá, inclusive, selecionar participantes com bom desempenho para integrar seu quadro de funcionários.