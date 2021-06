Santo Amaro terá memorial em homenagem a seus filhos ilustres

Caetano Veloso,Dona Canô e Maria Bethânia (Foto Edgar de Souza)





O artista plástico Bel Borba está formatando, com apoio de outros nomes ligados à arte e cultura da Bahia, o Memorial Filhos da Terra, em Santo Amaro da Purificação. Trata-se de uma espécie de escada em ladrilhos com as fotos dos filhos ilustres da cidade localizada no Recôncavo baiano. A exemplo de Dona Canô e seus filhos mais famosos, como Caetano Veloso e Maria Bethânia, além de outros integrantes da família.

Mas Santo Amaro também é a terra dos cantores compositores e poetas Roberto Mendes, Jorge Portugal, Dona Edith do Prato e Popó do Maculelê. E mais: o grande Assis Valente, autor de sucessos como Brasil Pandeiro e da bela e triste canção natalina Boas Festas (Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel). Pensam que parou por ai? Tem Tia Ciata, mãe de santo, cozinheira e uma das pioneiras do samba; a professora e poeta Amélia Rodrigues e o engenheiro Teodoro Sampaio, ambos nomes de cidade.









Tierry grava álbum em Goiânia com vários convidados





Thierry e a dupla Maiara e Maraisa (Foto: Divulgação)

Considerado um dos maiores hitmakes do arrocha, sofrência e sertanejo, o baiano Tierry gravou em Goiânia seu novo DVD, intitulado O Pai das Crianças. Para a noite especial: Maiara e Maraisa, Zé Vaqueiro, Gabi Martins e Jorge deram o tom ao projeto, que ainda não tem data de lançamento, mas promete segundo a produção “abalar os corações dos apaixonados e, até quem não está amando, vai sofrer por amor”. Com 16 faixas inéditas, “O Pai das Crianças” foi gravado sem plateia em um galpão que foi transformado em bar. “Eu queria muito trazer o universo do bar para o meu DVD, que é sempre um lugar para sofrer, beber e chorar. Idealizamos todo o conceito e, assim, saiu o registro”. Feliz com o resultado Tierry comentou: “O público tem se identificado com o meu trabalho, minhas músicas, minha essência. É o meu jeito simples e divertido de falar de traição, de chifres, de desencontros e que o Brasil abraçou” concluiu.





Álbum Recomeço, do grupo Batifun, será lançado no dia 13

Batifun (Foto: Divulgação)

Chega no dia 13 às principais plataformas digitais o álbum Recomeço, do Grupo Batifun, um dos mais sólidos e longevos na cena musical da Bahia. Lançado originalmente em 2005, apenas em CD, Recomeço foi sucesso de público e crítica, tendo sido agraciado com o Troféu Caymmi, importante premiação da música baiana. O disco traz versões de músicas como Reconvexo (Caetano Veloso); Alagoas (Djavan); Esquadros (Adriana Calcanhotto); É D’Oxum (Gerônimo e Vevé Calazans); Baianidade Nagô (Evandro Rodrigues), além de hits autorais como Ziriguidum do Batifun. Um bom presente esse lançamento justamente no dia de Santo Antônio, um dos santos mais admirados pelos baianos. Em tempo: O Batifun é formado por Fernando Rufino, Marcelo Timbó e Júnior.





Adelmário Coelho faz live junina valorizando as cantoras



Adelmário Coelho está preparando uma live junina para o dia 24, às 19h, em seu canal no YouTube, com o tema Meu São João é Assim. Ele vai promover um encontro de grandes artistas da cultura nordestina, valorizando também a força das mulheres numa live cheia de forró. Adelmário com Elas: Joyce França, Luana Ingry e Paulinha Oliveira





TUM-TUM-TUM*

1. Aquática é o nome do primeiro álbum da afrodrag, cantora e compositora Barbárie Bundi, que traz cinco composições inéditas - Aquátika, Água do Congo, Água - Viva, Pega Eu e Kimbanda -, a ser lançado no próximo dia 13, em todas as plataformas digitais de música - YouTube, Amazon, Spotify e Deezer, entre outros. A direção artística e musical é de Caboclo de Cobre, produção de Marcelo Sant’anna da AquaHertz Beats.

2. O ator, diretor, produtor, documentarista e chef Robson Lemos, baiano de Vitória da Conquista e radicado há cerca de 15 anos na região de Boston, nos Estados Unidos, acaba de acrescentar mais uma importante vitória em seu extenso currículo de sucessos no exterior. Seu vídeo Omolu, dedicado à Divindade da Cura no Candomblé da Bahia, estreou com casa cheia naquele que foi o primeiro evento artístico com público presencial em ambiente fechado (um cinema de arte), na cidade de Somerville, RM de Boston.

3. Apresentado por Tonho Matéria, o projeto Sextou DP, inspirado em uma das criações do publicitário Aloísio Petitinga para as camisas do Quilombo Rio dos Macacos, termina amanhã, às 20h, no Canal do Debate Petroleiro no Facebook e no YouTube ou no site https://www.camisadalatinharevenda.com.br/projeto-social. O projeto Sextou DP foi idealizado como uma das ações da campanha #SOSQuilomboRioDosMacacos. As lives mediadas por Tonho Matéria ganharam repercussão internacional e foram fundamentais para a queda da liminar que proibia os quilombolas de acessarem o rio que fica na região e muito importante para eles.