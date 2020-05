Santo Antônio: casos de covid-19 aumentam quase 500% em uma semana

(Foto: Divulgação)

Em apenas uma semana, o município de Santo Antônio de Jesus enfrenta um aumento exponencial no número de casos de coronavírus. Desde o último dia 21 até esta quinta-feira (28), a quantidade de casos confirmados de covid-19 no município cresceram quase 500%. Na semana passada, eram 7 pessoas infectadas na cidade, número que saltou para 41 nesta quinta, de acordo com boletim divulgado pela própria prefeitura. O aumento é de 485,7% em uma semana.

Ainda segundo dados da prefeitura, 49 pessoas aguardam o resultado de exames, sendo 19 pelo Laboratório Central e 30 por laboratórios privados. Além disso, 149 pessoas apresentaram resultado negativo, sendo 59 em exames realizados pelo Laboratório Central e 90 por laboratórios da rede privada.