Santo Antônio de Jesus receberá exposição fotográfica sobre o uso de bicicletas

A exposição fotográfica “Rodas da liberdade: bora girar?”, assinada por Rui Rezende e George Bittencourt, estará aberta a visitação entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro, em Santo Antônio de Jesus. A mostra terá como foco o uso da bicicleta como meio de locomoção e discutirá os benefícios de pedalar, em contraponto ao excesso de automóveis nas cidades, bem como a escassez de espaços para ciclistas.

A mostra terá ao todo 45 painéis de 1,30m x 2m e aproximadamente 60 fotografias e ocorrerá na Praça Padre Matheus, marco fundador e ponto central da cidade.

“A exposição quer provocar as pessoas a usarem mais as suas bicicletas como meio de transporte, e ao poder público local a criar mais espaços para elas, a exemplo de ciclovias e ciclofaixas”, afirma Rui.

Ao todo, haverá 117m² de material em exibição ao longo de 15 dias. “Santo Antônio de Jesus é considerada a capital do Recôncavo baiano e tem condições favoráveis ao uso cotidiano da bicicleta por ser uma cidade plana e ter uma temperatura anual amena. Porém, as vias públicas não dispõem ainda de espaços apropriados para os ciclistas”, destaca.

Confira algumas das fotos que estarão em exibição



(Foto: Rui Rezende) (Foto: George Bittencourt)



Natural de Santo Antônio de Jesus, o fotógrafo George Bittencourt se especializou em fotografia social e esportiva, e é adepto ao uso da bicicleta. “Rui me convidou e eu fiquei bastante feliz com o convite. As minhas fotos irão retratar o tema mobilidade com fotos de pessoas indo ao trabalho, levando o filho à escola; da própria bicicleta como ferramenta de trabalho, e o bem que a ela traz às pessoas”, resume George.

A mostra a céu aberto terá histórias de pessoas como Jairo e Bruna, pai e filha, residentes da Joeirana, em Santo Antônio de Jesus. Diariamente, ele vai de bicicleta ao trabalho, no depósito da Mapron, localizado na BR-101. Os dois saem de casa juntos de bicicleta e ele deixa a jovem no emprego dela, no Mercadão da Avenida Juracy Magalhães. Na volta, pega novamente a filha e vão para casa, percorrendo, no total, cerca de 10 km.

Na exposição, George Bittencourt assina os registros feitos na cidade. Já as fotos de locais ao redor do mundo são de autoria de Rui Rezende. A curadoria é de Renata Rocha. Ela escolheu as fotos mostrando lugares onde pessoas com níveis socioeconômicos diferentes convivem harmonicamente nos espaços públicos com as suas bicicletas.

Rui Rezende

Fotógrafo profissional especializado em natureza com vinte anos de carreira, ele é autor dos livros de fotografia “Vaqueiros do Raso da Catarina”, “Oeste da Bahia – O Novo Mundo”, “Chapada Diamantina – Um Paraíso Desconhecido”, “Encantos de Tinharé”, “Cairu – Cidade do Sol” e “Unidades de Conservação do Estado da Bahia”.

Desde 1999, Rui Rezende produz imagens do Brasil e já realizou dezenas de exposições na Bahia e em alguns estados brasileiros. Em 2003, passou a se dedicar exclusivamente à fotografia de natureza, e a registrar pessoas em suas expressões cotidianas e manifestações culturais.

Atualmente, Rui Rezende dedica-se à produção do livro de fotografias “Bahia Aérea”. Além disso, Rezende lançará em dezembro o livro de fotografias sobre Amargosa, terra natal do fotógrafo, em tributo à principal cidade do Vale do Jiquiriçá.

