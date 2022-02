Santo Estêvão: Relação entre ex-vereador e Jéssica era abusiva  

Um familiar da biomédica Jéssica Regina Macedo Carmo, 31, afirmou que o relacionamento dela com o ex-marido, o ex-vereador George Breu, da cidade de Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia, era abusivo. George Breu atirou na ex-esposa, que veio a óbito, neste sábado (5). Segundo ele, o tiro foi acidental.

O parente, que não quis se identificar, contou que o político fugiu desde que deixou a ex-esposa, ensanguentada no hospital, após o crime. Ele só foi visto novamente quando foi depor em uma delegacia de Feira de Santana. Antes de prestar socorro à Jéssica, grávida de oito meses com um filho dele, George Breu teria escondido as câmeras da casa onde ocorreu o crime.

“Eles estavam sozinhos no sítio onde moravam, e ela levou um tiro dele. Ele disse que foi acidentalmente, mas a perícia diz que não. E, na hora do disparo, ele não deu socorro de imediato, pelo que os policiais civis informaram. Ele demorou muito para dar socorro, por isso que o bebê veio a óbito”, conta o parente. A criança nasceria em 20 dias.

Jéssica e George Breu em uma festa de Halloween, em 2021 (Reprodução/Redes Sociais) Jéssica foi morta por um tiro dado pelo ex-marido (Reprodução/Redes Sociais)

“Ele estava tirando as câmeras da casa e a gravação, com as imagens do que aconteceu. Depois, levou ela no hospital, mas ele sumiu e não apareceu mais, a não ser para dar depoimento em Feira de Santana”, adiciona.

O ex-vereador, que agora é chefe de gabinete da prefeitura de Santo Estêvão, já teria contado três versões sobre o caso. “Primeiro ele disse que ela caiu por cima da arma. Depois, disse que ela se matou, depois disse que estava limpando a arma e sem querer saiu um tiro”, narra.

Segundo o familiar, o relacionamento dos dois era abusivo e tinha por volta de um ano e dois meses. “A gente achava que ela nunca estava feliz. Ele era obsessivo, mandava nela e afastava ela da família e da outra filha. Era um relacionamento abusivo. Já teve vezes de ela chegar com olho e braço roxo, mas nunca se abriu para falar nada para gente”, revela.

O velório de Jéssica e do bebê foi às 10h da manhã deste domingo (6). A arma usada no crime foi de calibre 12 e o tiro teria atingido as costas da biomédica. “Estou arrasado. Nunca esperei que ia acontecer isso. A mãe dela, com quem Jéssica era bem apegada e está fazendo conta um câncer, também está arrasada, triste demais”, desabafa o parente.

Ele espera, agora, por justiça. “Queremos saber o que aconteceu, porque acho que ele matou ela propositalmente, mas não sabemos a motivação. Ele é muito nervoso, alterado e pode ter tido alguma discussão”, supõe o familiar. Outro parente compartilha do mesmo sentimento: “Ninguém viu o laudo [da perícia] ainda, só sei que ele é um assassino frio e quero justiça”.

A Polícia Civil disse que George Breu já foi ouvido e liberado. "Conforme informações iniciais, um homem, autor do disparo, se apresentou na DT explicando que foi um tiro acidental, porém somente as investigações irão esclarecer a veracidade do fato. As investigações seguem um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias”, explica o órgão.

Guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas e testemunhas estão sendo intimadas para prestar esclarecimentos. O laudo da perícia técnica só ficará pronto daqui a cerca de 30 dias.

Goerge Breu, que atende pelo nome de George Passos de Santana, foi vereador de Santo Estêvão por dois mandatos, em 2016 e 2020, pelo PT. No seu perfil no Instagram, ele diz que foi presidente da Câmara Municipal duas vezes, que é professor e pai de três filhos.

Ele é dono de uma empresa chamada GPS Serviços, que distribui água por caminhões, faz transporte escolar, atividades de limpeza, obras de terraplenagem, obras de urbanização, serviços de pintura e aluguel de máquinas agrícolas, segundo o site da Receita Federal. Em 2020, ele acumula R$ 337 mil em bens declarados, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

George Breu foi procurado, através de ligação e mensagem, mas não respondeu à matéria, até o momento. A prefeitura de Santo Estêvão, também procurada, tampouco se manifestou sobre o assunto.