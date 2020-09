Santuário Nossa Senhora de Fátima reabre neste sábado (5), no Garcia

O Santuário Nossa Senhora de Fátima, que fica no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, em Salvador, volta a funcionar a partir deste sábado (5), após mais de cinco meses fechado cumprindo determinação dos órgãos públicos por conta da pandemia da covid-19. A reabertura se dá agora, mediante a adoção de medidas rigorosas de prevenção previstas por decreto municipal e também pelos protocolos de segurança da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Arquidiocese de Salvador.

"Precisamos contar com a compreensão e colaboração de cada pessoa, para que os protocolos que visam a segurança de todos sejam observados atentamente. Esse cuidado é um importante ato de amor e caridade", alerta o padre Emmanuel Araújo, SJ, reitor do Santuário.

Durante a quarentena, ele celebrou missas diárias, mas exclusivamente com transmissão pelos canais do Vieira nas redes socais. Agora, mesmo com a abertura do Santuário, as transmissões vão seguir de segunda a sexta-feira, às 18h30.

Com a retomada das atividades presenciais no Santuário, as celebrações serão realizadas, inicialmente, apenas nos finais de semana: aos sábados, sempre às 16h, e aos domingos, às 10h. A lotação máxima prevista é de 90 pessoas: 20% da capacidade de ocupação, conforme orientação da prefeitura.