São Caetano: dois dias após assassinato de mulheres, jovem é morta e outra baleada

Uma jovem morreu e outra mulher foi baleada na manhã deste domingo (1°), na Rua Sargento Camargo, no bairro de São Caetano, em Salvador. No mesmo bairro, na noite de sexta, duas amigas foram assassinadas a tiros após saírem de bar.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, por volta das 10h40 deste domingo, homens da 9ª CIPM (Pirajá) foram informados pelo Cicom de que duas mulheres foram atingidas por disparos de arma de fogo no local.

“No local, a guarnição da PM verificou que uma das vítimas não havia resistido aos ferimentos. Em seguida, os policiais militares fizeram o isolamento da área e acionaram os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia a remoção”, informou o Departamento de Comunicação da PM (DCS).

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) acompanha o caso. A autoria e motivação do crime ainda são investigadas.

Segundo a PM, no local da ocorrência foi encontrado um veículo Fiat Siena com manchas de sangue e marcas de perfuração de arma de fogo.

Os policiais foram informados por populares de que a outra mulher ferida havia sido socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano e posteriormente transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde da mulher ferida.

Outro caso

Na noite de sexta (30), duas mulheres foram mortas na Rua Francisco Correia da Cunha, no mesmo bairro. O crime aconteceu em frente a uma casa próxima a um restaurante da rede Subway, próximo à 4ª Delegacia (São Caetano).

O duplo homicídio aconteceu pouco antes da meia noite. Ana Carolina Oliveira Barbosa, 21 anos, e Maricarla Santos Oliveira, 28, estavam no local voltando da noite em um bar, que funciona em um trailer, quando homens se aproximaram atirando nas duas. Eles fugiram.

Foto: Reprodução

Policiais da 9ª CIPM foram até o local após serem alertados de uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítimas por volta das 23h30. Ao chegar lá, contudo, os PMs já encontraram as duas mulheres sem vida. Eles acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para perícia e remoção dos corpos. Nenhum suspeito foi localizado ou preso no local.

Neste domingo, a Polícia Civil informou que o caso é acompanhado pela 3ª DH/BTS, e a autoria e motivação do crime ainda são investigadas.