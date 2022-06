São João: 10 condutores flagrados por hora praticando ultrapassagens indevidas na Bahia

A pressa foi inimiga dos condutores no feriadão de São João. A vontade de chegar logo no destino fez muita gente pisar com força no acelerador e, pelo menos, 1206 condutores foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) praticando esse tipo de infração entre a última quarta-feira (22) e o último domingo (26). Na prática, significa que 10 ultrapassagens indevidas ocorreram a cada hora durante todo o feriadão.

A PRF alerta que esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário. Nos cinco dias que durou a operação São João a PRF BA emitiu 3.866 notificações referentes a infrações diversas. Foram fiscalizados um total de 6.046 veículos e 7.419 pessoas no período da operação, nos cerca de dez mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF na Bahia.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, a PRF na Bahia registrou uma redução de 6,8% no número de acidentes totais, 44 em 2021 contra 41 este ano. Destes, oito foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente, o que representa uma redução de 38,5%. Em 2021 foram registrados 13 acidentes deste tipo.

Do total de acidentes registrados, 12 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, seis pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas, redução de 25% com relação ao ano anterior, quando oito pessoas vieram a óbito. Os óbitos foram registrados em trechos dos municípios de Alagoinhas (BR 101); Ribeira do Pombal (BR 110); Vitória da Conquista (BR 116); Divisa BA/MG (BR 116) e Eunápolis (BR 101).

Abordagens

As abordagens resultaram na apreensão de 25,8 Kg de maconha, 10,8 Kg de cocaína, que causaram um prejuízo de R$ 2 milhões às organizações criminosas. Durante os cinco dias de atividades, a PRF na Bahia recuperou oito veículos com registro de roubo ou furto. Apesar de grupos criminosos utilizarem-se de diversos artifícios para dificultar a identificação de um veículo fruto de crime, os policiais rodoviários federais passam por atualizações e treinamentos frequentes e aplicam técnicas avançadas, tornando-se verdadeiros especialistas no enfrentamento a fraudes veiculares.

Destacam-se também que 26 pessoas foram detidas por diversos crimes, entre elas, 5 foragidos da justiça foram capturados e entregues à Justiça para cumprimento da pena. Um deles ele foragido do Complexo Penal de Lauro de Freitas. Para evitar a violência no trânsito, os policiais intensificaram a fiscalização preventiva e no que se refere aos testes de alcoolemia, foram realizados 4.446 testes com etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor, conhecido popularmente como bafômetro), totalizando 129 condutores autuados por alcoolemia ao volante nas modalidades constatação e recusa. O número de motoristas flagrados no dirigindo alcoolizado ao volante representou um aumento de 360% em relação ao ano anterior.

A PRF reforça que dirigir sob a influência de álcool é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se o teor do teste for igual ou superior a 0,3mg de álcool por litro de ar alveolar, ou se o motorista apresenta sinais e sintomas de embriaguez e se recusa ao teste. A pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação. A multa tanto para qualquer índice positivo de embriaguez ou recusa ao teste é de R$ 2.934,70 e o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. Em caso de reincidência em 12 meses, o valor dobra.

Nas fiscalizações, a PRF também emitiu 86 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete. Obrigatório não só para o motorista, mas também para todos os ocupantes do veículo, o cinto de segurança, ou melhor, o não uso dele gerou mais de 331 autuações. Quando o alvo das fiscalizações foi a criança sem cadeirinha, 56 autos foram emitidos. Perigo também geraram os 52 motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam.

Foram também retiradas de circulação mais de 154.915 quilos de excesso de peso das rodovias. O peso acima do permitido sobrecarrega os sistemas de suspensão e freios, oferecendo riscos ao motorista e aos usuários da rodovia, e ainda danifica o pavimento asfáltico. Já, 34 profissionais do volante foram flagrados desrespeitando a Lei do Descanso.