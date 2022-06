São João: Nove pessoas são presas na Bahia com ajuda do reconhecimento facial

Nove pessoas já foram presas durante as festas de João na Bahia com ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), aplicado pela primeira vez nos festejos juninos de Salvador e em teste em onze cidades do interior.

Na quarta (23) e quinta (24), três foragidos da Justiça foram presos em Salvador, Jequié e Porto Seguro, segundo a SSP. Na capital, as câmeras instaladas no Parque de Exposições auxiliaram na prisão do primeiro procurado, que foi detido pouco antes das 16h, na Avenida Paralela.

Ao ser abordado, ele estava perto de um carro, com mais três homens. As equipes averiguaram pela documentação que ele tinha mandados por roubo e associação criminosa em aberto.

Jequié

A ferramenta, também usada nas festas de São João da cidade de Jequié, flagrou na madrugada desta sexta-feira (24), outro foragido da Justiça. Procurado por homicídio, ele foi localizado no circuito do evento por volta das 2 horas.

Depois de receber o alerta de 90% de similaridade, o Centro Integrado de Comunicações acionou uma equipe do 19º Batalhão da Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Jequié que, em seguida, confirmou a validade do mandado com a Polinter.



Porto Seguro

Em Porto Seguro, subiu para sete o número de foragidos capturados com o suporte do Reconhecimento Facial durante o 'Circuito do São João' da cidade. Na noite de quinta-feira (23), mais um assaltante foi preso por guarnições do 8º Batalhão de Polícia Militar, na região da Passarela do Descobrimento, depois do acionamento da ferramenta.

Na noite de quarta-feira (22), a tecnologia também auxiliou na localização de um homem procurado pela mesma prática criminosa. Outros cinco foram capturados, na última semana, no período de 72h, também com o suporte da tecnologia.

Com essas prisões a ferramenta atingiu a marca de 268 capturados desde o lançamento em 2018.