São João: passageiros lotam Terminal Rodoviário neste sábado (22)

O Terminal Rodoviário de Salvador teve uma movimentação intensa durante todo o dia de sábado (22). Os passageiros lotaram as plataformas de embarque na intenção de conseguirem viajar para curtir o São João longe de Salvador. De acordo com a Agerba, cerca de 540 horários convencionais foram disponibilizados para atender os passageiros ao longo do dia.

Além disso, desde às 5h da manhã ônibus extras começaram a operar para suprir a demanda, mas a empresa não divulgou o total de horários extras disponíveis. As cidades localizadas no Recôncavo são os destinos mais procurados pelos soteropolitanos.

Cerca de 379,5 km separam Salvador e Itiúba. Apesar da distância, a dona de casa Marcela da Silva, 36 anos, estava disposta a enfrentar, com toda sua família, as 5h30 de viagem pela BR-324 para poder curtir os festejos juninos na casa dos familiares do interior. “Estou indo com uma equipe grande, meus filhos, mãe, sogra e esposo. Vamos passar o São João todo lá. Se der, só voltamos na terça ou quarta-feira. Estamos torcendo para não pegar muito engarrafamento e a viagem ser rápida. Ninguém merece ficar horas preso num congestionamento”, contou Marcela.

Os passageiros se prepararam com lanches, água e muita paciência (Foto: Árisson Marinho)

A autônoma Jaciara de Assis, 51 anos, aguardava seu ônibus para Maragogipe, já sabendo o dia que irá retornar para Salvador. Segundo ela, a passagem de volta, na terça-feira, já está garantida. Jaciara revelou que gostaria de ter ido antes e evitado o transtorno de encontrar a rodoviária lotada, mas foi preciso ser paciente e aguardar a folga e as férias das crianças.

“Deixamos para viajar somente hoje por causa de trabalho e a escola das crianças darem férias. Agora é se preparar para enfrentar esse engarrafamento da BR, tomara que não demore muito”, disse.

A cidade de Cardeal da Silva, a cerca de 158,5 km de Salvador, era o destino para onde estava indo o gerente comercial José Francisco Aquino, 58. Segundo ele, além de passar o São João ao lado da família, a viagem terá um motivo especial: o aniversário da sua sogra.

“Chamamos a família toda, esposa, filhos, sogro e sogra, vamos comemorar o aniversário dela. Vamos enfrentar essas 2h30 de viagem, esperamos que dê tudo certo e não tenha engarrafamentos. A nossa ideia inicial é voltarmos depois do São João, mas qualquer coisa vamos dar uma esticada e ficar mais um tempo por lá, até o São Pedro, quem sabe”, contou.

O sábado foi de muita fila e ônibus lotados no Terminal Rodoviário (Foto: Árisson Marinho)

Primeira vez

Pela primeira vez indo curtir o São João no interior, o porteiro Marivaldo Correia, 43, recebeu o convite de amigos para passar os festejos juninos em Castro Alves, a cerca de 196 km da capital. Morador do bairro da Engomadeira, ele contou que, apesar do convite vir de última hora, aproveitou a manhã livre para garantir a passagem antecipada.

“Meus amigos me convidaram para passar o São João lá, vamos ficar até o dia 26. Aproveitei para vir cedo e garantir a minha passagem no ônibus de 16h40, para não correr o risco de ficar sem embarcar. Já estou pronto e equipado para enfrentar o engarrafamento, que sempre tem. Já comprei lanches, água, estou indo sozinho, dá para me alimentar até chegar lá”, contou.

Já a autônoma Joseane Martins, 28, estava indo para São José, município de Feira de Santana, com uma amiga pela primeira vez. Ela também recebeu o convite de última hora e já se preparou para encarar o frio do interior. “Inicialmente eu não iria viajar, foi tudo resolvido de ontem para cá. Do nada recebi um convite de última hora, estava sem fazer nada e aceitei. Mas soube que por lá faz muito frio, então eu já estou indo preparada com meu travesseiro, edredom e meias.

* Com orientação da editora Ana Cristina Pereira