São Marcos registra mais um tiroteio e ônibus é atravessado na via

Não foi apenas a localidade do Coroado, no bairro de São Marcos, em Salvador, que registrou confronto entre policiais militares e homens armados na noite de quinta-feira (10). Na Avenida Maria Lúcia, nos arredores da localidade Baixa Fria, mais um tiroteio ocorreu durante a noite e um ônibus chegou a ser atravessado na via para impedir o acesso das forças de segurança.

Um morador, que prefere não se identificar, disse que viu da janela de casa o ônibus ser colocado meio da avenida. "Quando eu vi eles manobrando o ônibus, mandando ficar lá, já sabia que era problema e comecei a fechar tudo em casa. Não queria que uma bala perdida pegasse em alguém de lá", diz.

O medo do morador se confirmou. Com o veículo impedindo a passagem dos policiais, o confronto começou e foi registrado em vídeo por moradores. De acordo com um outro morador, que também não revela o nome, nem deu para saber quantos disparos ocorreram.

"A gente na agonia nem conseguiu contar, foi mais de dez tiros com certeza. Quando é um ou outro, a gente percebe quantos. Porém, dessa forma aí, é muito tiroteio para prestar atenção. Todo mundo quer se proteger", fala ele.

Enquanto grava o local do confronto em vídeo que a reportagem teve acesso, uma moradora diz que a quantidade de disparos dados dentro da ação superou uma centena. "Mais de 100 tiros! A coisa está feia, meu Deus. E o ônibus continua atravessado na pista", fala no vídeo.

Procurada, a Polícia Militar informou que guarnições da 47ª CIPM foram acionados com informações de que um grupo de homens armados havia entrado em um ônibus. Dentro do veículo, eles teriam ameaçado o motorista e o cobrador do coletivo, exigindo que eles atravessassem o ônibus na via.

A PM informou também que, assim que a guarnição chegou ao local, o grupo fugiu seguindo em sentido ao morro do ninja. Ao longo desta sexta-feira (11), o policiamento foi reforçado na região.