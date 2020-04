São Paulo confirma mais 20 mortes por Covid-19 e Brasil soma 324 óbitos

A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou mais 20 mortes pela Covid-19. A confirmação foi feita na noite desta quinta-feira (2) após uma força-tarefa da secretaria realizar exames para diagnosticar 201 óbitos que estavam na fila de espera no Instituto Adolfo Lutz.

Das 201 vítimas , 93 tiveram o diagnóstico concluído e em 20 delas a causa do óbito foi o coronavírus. As outras amostras estão sendo analisadas e o resultado vai ser divulgado nesta sexta-feira (3).

Com estas confirmações, subiu para 324 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. Outros 8.044 casos da doença foram confirmados.

A tendência é a de que o número de casos do coronavírus continuem subindo nos próximos dias. Ao todo o Brasil tem ao menos 23,6 mil testes do novo vírus à espera do resultado.

O Rio de Janeiro foi o estado que apresentou o maior crescimento de mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, 13 óbitos foram confirmados e o estado chegou ao número de 41 vítimas. São Paulo lidera a estatística no país, com 208 mortes.

Bahia sem novos casos

Nesta quinta-feira a Bahia não registrou novos casos da Covid-19, mas teve a terceira vítima fatal do novo vírus.

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o estado permanece com 267 infectados. Outros 15 óbitos com suspeita da doença ainda estão em investigação.

De todos os testes aplicados, 1763 apresentaram resultados negativos. Ou seja, apenas 4,1% do total de pacientes estavam infectados com o vírus. Vale lembrar, porém, que estão sendo testados apenas os casos considerados mais graves. Pacientes com sintomas leves ou assintomáticos não são submetidos e devem permanecer em quarentena.

Das 267 pessoas infectadas, 43 estão curadas e 33 encontram-se internadas. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.