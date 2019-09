São Paulo envia helicóptero para combater incêndio no MS

O governo do estado de São Paulo enviou, na manhã de sábado (21), um helicóptero da Polícia Militar (PM) para ajudar no combate ao incêndio de grandes proporções que já atingiu mais de um milhão de hectares em Mato Grosso do Sul (MS), segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

O governo estadual decretou situação de emergência devido ao alto índice de incêndios florestais.

O helicóptero partiu da base aérea de Araçatuba, no interior de São Paulo, com uma equipe completa do corpo aéreo da PM paulista - dois pilotos, dois tripulantes e um mecânico - na aeronave equipada com caçamba de combate a incêndio com capacidade de 545 litros de água por lançamento.

Após pedido de auxílio do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, o governador João Doria autorizou. na noite de ontem (21), o envio de ajuda.

De acordo com a assessoria, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, manteve contato telefônico com Doria e com o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), general Lourival Carvalho, expondo a gravidade da situação das queimadas no estado. Outro helicóptero do Exército também foi cedido para combater o fogo.

A maior dificuldade no momento, segundo com assessores, é o acesso restrito dos brigadistas aos pontos de fogo na região do Pantanal. A força-tarefa para combate ao incêndio também tem o apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.