São Paulo poupa fortuna com vendas e se recupera

O time do São Paulo está tentando “limpar” a casa. Atravessando uma fase econômica um pouco mais complicada, a verdade é que a diretoria do time está agora tentando organizar seu elenco, de acordo com o peso que cada jogador estava tendo em seu teto salarial. Também por isso craques como Daniel Alves e Hernanes tiveram que sair de um jeito um pouco forçado.

Mesmo sendo um dos times mais históricos e premiados do futebol brasileiro, a verdade é que o São Paulo Futebol Clube não está atravessando momentos tão fáceis, em termos esportivos e econômicos. Um pouco como tem acontecido com outros times brasileiros, a verdade é que o time está se sentindo na obrigação de cortar nas despesas salariais, como forma de conseguir segurar seu projeto no futebol.

Porém, como se pode perceber pela classificação do time, a verdade é que o SPFC está desiludindo um pouco. Aliás, o time esteve longas rodadas lutando para sair próximo da zona de rebaixamento. Logo, é de esperar que essa temporada paulista seja muito mais de recuperação e organização do que de sucesso esportivo.

Como SPFC pode ainda salvar a temporada?

Essa parece ser uma das questões mais vezes levantadas por parte dos próprios torcedores. Isso porque, se a Copa Libertadores e a Copa do Brasil foram satisfatórias, chegando nas quartas em ambas, o percurso no Brasileirão tem sido tudo menos positivo. Na verdade, na primeira metade de Campeonato, o time somava mais derrotas do que vitórias.

Por isso mesmo é que, durante mais de dois meses, o histórico time precisou lutar muito para fugir da zona de rebaixamento. Apenas ultimamente, curiosamente já depois da saída polêmica de Dani Alves, que o time está apresentando um melhor futebol e até melhores resultados. Restará agora aguardar para entender se a saída de Dani Alves não acabou mesmo até sendo uma decisão positiva em termos esportivos, já nessa temporada.

Diretoria admite que saídas foram decisões acertadas

Por muito que se possa lamentar a saída de um dos jogadores mais importantes nesses últimos anos do time, a verdade é que a saída de Hernanes representou uma poupança anual superior a 10 milhões de reais. Aliás, fazendo as contas, se estima que a saída de Hernanes e agora de Daniel Alves vão representar uma poupança anual estimada na ordem de 32 milhões de reais. Ou seja, essas mesmas saídas representam um enorme alívio para um time que está passando algumas dificuldades nesse departamento.

Por isso mesmo, avaliando pelo elenco que o técnico do SPFC está agora apresentando, se espera que os jogadores mais jovens consigam assumir a responsabilidade. Logo, a estratégia de avançar para jogadores mais experientes (como o Flamengo está fazendo) poderá já não ser viável para os interesses do time do São Paulo. Porém, se no aspecto financeiro a situação está melhorando, o que se pode esperar até ao final dessa temporada?

A situação não é fácil. Contudo, estando agora mais próximo do meio da tabela da Série A, os torcedores esperam ainda que se possa lutar pelo top 5 do Brasileirão. De relembrar que tal situação iria significar que o time poderia estar participando na Libertadores, em 2022.

