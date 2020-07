'São uns infelizes, filhos de chocadeira', diz idosa após ver jovens sem máscara

Revoltada após ver diversos jovens sem máscara nas ruas, uma idosa usou o microfone da TV Cultura para desabafar sobre a postura desses 'infelizes', como a própria descreveu.

"Esses infelizes não devem ter mãe, parecem que são filhos de chocadeira. Se não vão proteger a própria mãe, como vão me proteger? Durante a semana você 'encarreirado' uns 5, 6 jovens, de entre 20 e 30 anos, ou sem a máscara ou com a máscara no queixo", narra.

"Eu uso a minha, me protejo, protejo ele. Aí amanhã vou ter que disputar o respirador do hospital com ele. Aí, como sou mais velha, fico sem a preferência. É justo? Não sei se isso é desrespeito, falta de cultura, se são adeptos da cultura do presidente (Bolsonaro). Mas falta respeito", concluiu.

Assista: