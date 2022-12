Saque do abono do PIS/Pasep termina dia 29 de dezembro

O valor do PIS e Pasep referente aos meses trabalhados no ano de 2020 poderá ser sacado até o dia 29 de dezembro por cerca de 441 mil trabalhadores de empresas públicas e privadas. De acordo com o MIniste´rio d Trabalho, o montande diponível soma R$ 387 milhões.

O PIS é o abono pago aos trabalhadores de empresas privadas, enquanto o Pasep destinado aos servidores de empresas públicas. O benefício é pago desde 1970.

O abono é concedido a trabalhadores que receberam até dois salários mínimos no ano-base, que tenham trabalhado pelo menos 30 dias e tenham o mínimo de cinco anos inscritos no programa.

O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado no ano-base. O valor máximo é de um salário mínimo, caso a pessoa tenha trabalhado todo o ano com carteira assinada, no caso do PIS.

O pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep pode ser consultado e sacado no Banco do Brasil.