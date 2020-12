Sarah Sheeva explica segredo de 17 anos sem sexo: 'Evito beijos'

A cantora Sarah Sheeva, que também é pastora, leva a sério seu voto de castidade. Ela contou à apresentadora Luciana Gimenez que está há 17 anos sem fazer sexo - desde quando decidiu que iria esperar casar para ter relações sexuais.

Ela contou que namorou algumas vezes nesse período, mas para manter sua palavra evitava até beijá-los. “Com alguns, eu andava de mãos dada, outros eu abraçava, mas evitava beijar. No início, dava beijinhos, mas vi que não dava certo porque esquentava a chapa. Então, fiz o voto de só beijar na boca no altar”, explicou a filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes.

Sarah diz que o sexo é uma coisa "maravilhosa", que Deus criou para "unir espíritos". Por isso mesmo, acredita que deve ser reservado ao casamento e não tem pressa.

Ela conta que antes de virar religiosa levava uma vida "promíscua" e que já sabia que seria alvo de piadas, inclusive por sua demora em encontrar um marido. “Deus me chamou e disse, ‘você vai ficar muitos anos sozinha e vão fazer piada de você. Vai demorar muito tempo para você casar’. Eu disse, ‘eu aceito’. Por isso que não me assusta. Tem muitos pastores que acham que estou escolhendo demais", afirmou.