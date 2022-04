Sarau do Sonho da OSBA recebe tenor português; conheça

O tenor português João Mendonza é o convidado da edição do “Sarau do Sonho”, da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), que acontece neste sábado (30), às 18h, na Casa Rosa, no bairro do Rio Vermelho. Os ingressos para a apresentação, que terá a regência do maestro Carlos Prazeres, estarão à venda a partir das 11h desta terça-feira (26), na plataforma on-line Sympla, pelos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Com o tema de Sarau do Sonho, esta edição da Série Myriam Fraga da OSBA tem como inspiração a obra “Sonho de uma Noite de Verão”, composta pelo alemão Felix Mendelssohn (1809-1847) sob inspiração da famosa peça de mesmo nome do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564 - 1616).

“Motivados pela nossa apresentação da obra de Mendelssohn durante o programa do Sarau, queremos convocar o público para compor conosco essa atmosfera onírica, evocando poemas e intervenções artísticas ligadas ao universo dos sonhos”, explica o diretor artístico e maestro da OSBA, Carlos Prazeres.

Além da participação do público, o Sarau do Sonho terá como convidado especial o tenor português João Mendonza. O cantor ganhou destaque nacionalmente em Portugal ao participar, em 2021, do programa de talentos da TV portuguesa “All Together Now”, sendo o único concorrente da edição a conquistar a unanimidade do júri com 100 votos a seu favor, com a interpretação da música “Caruso”, do italiano Lucio Dalla. No YouTube, o vídeo com o registro da participação no All Together Now possui 880 mil visualizações.

Alguns anos antes, em 2017, João Mendonza também chamou atenção na imprensa de seu país ao ter uma versão de “Ave Maria” gravada pelo duo pop lírico Passione, do qual Mendonza fazia parte, entregue como oferenda oficial do Estado Português ao Papa Francisco, durante a visita do Pontífice ao Santuário de Fátima.

No ano seguinte, em 2018, o Papa enviou como agradecimento para a dupla uma “bênção episcopal”, além de recebê-los no Vaticano. Na mesma viagem, Mendonza, ainda a convite do Papa, cantou na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, sendo o primeiro artista português em 20 anos a ter tal privilégio, depois do grupo Madredeus.

Além desta participação no Sarau da OSBA, João Mendonza ainda estará presente no projeto “Domingo no Parque”, do Neojiba, no dia 8 de maio.

Esta edição do Sarau do Sonho da OSBA com o tenor português João Mendonza como convidado faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil e da Bahia e é uma realização do Instituto Cultural Lusófono e da Orquestra Sinfônica da Bahia com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia por meio das Secretarias de Cultura (Secult) e Turismo (Setur).

O evento também tem o apoio da Casa Rosa e da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil.