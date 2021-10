Sargento da reserva da PM é preso por suspeita de agiotagem no Recôncavo

Um sargento da reserva da Polícia Militar foi preso na manhã da quarta-feira (27) em uma operação que cumpriu mandados de buscas e apreensão em endereços de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, homicídio e agiotagem em Amargosa, no Recôncavo baiano.

Equipes da delegacia de Amargosa, em conjunto com a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Santo Antônio de Jesus, e policiais militares foram responsáveis pela ação.

O delegado Marcos Diógenes Maia explicou que um dos alvos da ação era justamente o sargento da reserva, investigado pela prática de agiotagem. “Na casa dele foi apreendido um cartão bancário de uma das vítimas que o denunciaram, além de localizarmos um caderno de anotações, notas promissórias e uma pistola municiada”, detalhou.

O PM da reserva foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e apropriação indébita. Ele passou pela audiência de custódia e foi liberado depois de pagar a fiança determina. "Mas as investigações continuam”, diz o delegado.

As ações devem prosseguir com o objetivo de que sejam realizadas outras prisões, reduzindo a ação de criminosos naquela cidade do Recôncavo Baiano.