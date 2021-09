Sargento é baleado enquanto passava de carro por São Cristóvão, em Salvador

Um sargento da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (Barra/Graça) foi baleado na clavícula na tarde desta quarta-feira (22) enquanto passava de carro na localidade conhecida como "Planeta dos Macacos", no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Identificado como Ivan Leite, ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, e, logo após, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Salvador, na Boca da Mata.

Em entrevista à TV Bahia, o major Paulo Cunha, comandante da 49ª CIPM (São Cristóvão), afirmou que o sargento tinha entrado na localidade para fugir do engarrafamento. Criminosos o surpreenderam e dispararam contra o carro dele.

A reportagem do CORREIO procurou a Polícia Militar, mas até 23h desta quarta, não houve retorno sobre o ocorrido e estado de saúde do policial.

O comandante não soube dizer se os responsáveis tinham identificado o sargento ou se atiraram por algum outro motivo. Segundo ele, Ivan Leite passa bem.



Após o ocorrido, equipes da 49ª CIPM fizeram rondas no local do crime, mas não encontraram os suspeitos. O carro do sargento foi levado para a sede da Polícia Militar.