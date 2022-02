Sargento Isidório convence homem a não cometer suicídio; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (3) mostra o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) subindo na estrutura de uma ponte às margens da BR-324, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) para conversar com um homem.

O político conta que estava impedindo o suicídio de um rapaz de 19 anos. Com uma bíblia em mãos, pastor Isidório se aproximou do homem depois que policiais já tinham tentado conversar com o jovem.

"Eu disse: 'tudo bem, eu vou subir aí, e me jogo com você, a gente morre junto´", relatou.

A situação aconteceu próximo ao projeto social fundado por ele, o Dr. Jesus, e após o Pastor ter perdido o filho de 29 anos, João Isidório, depois do jovem ter pulado no mar durante um passeio de escuna, na região de Madre de Deus.

Desde então, o político conta que está construindo uma campanha de prevenção contra esse tipo de situação. "Tenho procurado motivos para ter energia, tentado orientar o filho dos outros a tomar cuidado com esse tipo de saltos no mar", explica.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) promove apoio emocional e prevenção do suicídio, com atendimentos gratuitos. O centro garante sigilo total e atende por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia, nos sete dias da semana, pelo telefone 188.