Sasha posta foto com Szafir após ele deixar UTI, e Xuxa celebra: 'Amor de pai'

Sasha Meneghel postou uma foto em que aparece ao lado do pai, Luciano Szafir, depois que ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Copa Star, no Rio. O ator continua internado e vai continuar com a fisioterapia.

"Te amo! Que orgulho ser sua filha", escreveu Sasha na imagem, que foi compartilhada pelo stories do Instagram.

Xuxa também compartilhou a imagem do ex com a filha, celebrando a melhora de Szafir. "Quando a felicidade de ver o pai recuperado passa a máscara e o coração? tá tudo nessa foto , amor de pai, amor de filha e as orações de vocês, obrigada a todos os médicos e as boas energias", escreveu.

Mãe do ator, Beth Szafir disse que ficou bem "mais tranquila" com a saída de Luciano da UTI. "Ele está muito mais animado. Ainda não sabemos o dia que ele terá alta", acrescentou.

Os boletins têm apontado "evolução satisfatória" no quadro do ator, que teve covid-19 pela segunda vez e sofreu complicações.

Internação

O ator foi internado em 22 de junho no Hospital Samaritano depois de se infectar novamente com a covid-19. Ele sofreu complicações e passou por cirurgia emergencial no dia 7 de julho. Um dia depois, foi transferido para o Copa Star, onde continua.

Szafir desenvolveu um embolia e depois teve um sangramento no abdômen. Isso ocorreu por complicações da terapia anticoagulante, o que é comum em pacientes da covid.

Sasha, que estava em lua de mel no exterior, voltou ao Brasil para acompanhar a internação do pai de perto.