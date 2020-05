Saúde atualiza casos e aponta que mortes por covid-19 chegam a 7.321

O boletim das 20h desta segunda-feira (4) do Ministério da Saúde mostra que o Brasil tem confirmadas 7.321 mortes decorrentes do novo coronavírus (Covid-19), com taxa de letalidade em 6,8%.

Às 15h desta segunda, constavam 7.288 vítimas fatais. Além deste, ainda são investigados outros 1.427 óbitos. O país tinha, na noite de hoje, 107.780 casos diagnosticados, ante 105.222 do informe da tarde, segundo a pasta.

Até o último domingo (3), o Brasil tinha 7.025 mortes contabilizadas, com 101.147 casos positivos da doença.