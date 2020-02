Saulo de tudo e pra todos: pipoca das cores arrastou público diverso no Centro

Saulo Fernandes é um dos artistas mais queridos e consequentemente um dos mais aguardados do Carnaval de Salvador. Neste sábado (21), o cantor puxou sua pipoca das cores e uma palavra que reuniu sua passagem pelo Campo Grande foi diversidade. Tinha gente de todos os tipos: de crianças a idosos, de todos os lugares, de várias crenças e que se reuniram no centro de Salvador para viver momentos felizes. E que momentos.

Vestido com uma longa roupa branca, o cantor parecia uma tela pronta para ser colorida pelas artes da pipoca. As cores se fizeram ainda mais presentes com a quantidade de pó colorido que foi soprado e tingiu de amarelo, azul, rosa e vermelho a pista em frente ao Teatro Castro Alves. Saulo botou pra fever, não só cantando a música célebre do Carnaval.

No dia que é conhecido pela quantidade de crianças que vão ao Circuito para curtir os blocos infantis, Saulo caiu como uma luva para fechar a manhã e tarde de pequeninas como Luna Vitória, que saiu com a mãe para ver o algodão doce e entrou em êxtase com a energia de Saulo.

Ana Júlia, de 8 anos, foi além: com uma tiarinha em homenagem ao ídolo, ela enfrentou a multidão e fez a festa no meio do povo enquanto declarava seu amor a Saulo Fernandes.

Grupo de vários lugares da Bahia (Foto: Vinicius Nascimento/CORREIO)

Os contrastes se faziam presente na pipoca, tanto no repertório de Saulo que transitou por clássicos da Timbalada e Banda Eva, grupo onde ganhou projeção, até alguns clássicos de Edson Gomes, ícone do reggae em Salvador. Essa mistura levou o trio formado por Dona Olga e suas amigas, xarás que se chamam Telma. Uma é Paes e a outra Santana.

Olga disse que simplesmente parou de pagar para curtir blocos depois que Saulo passou a tocar sem cordas no Carnaval. E elas o acompanham onde ele for já que "o melhor do Carnaval só meu Saulinho gostoso faz", contou aos risos. Todas as três já passaram dos 60 anos, mas garantem que a energia é de menina. Era mais do que visível.

Fãs mirins (Foto: Vinícius Nascimento/CORREIO)

Nem o problema que enfrentou em cima do trio, com um pequeno defeito na mesa de som, arrefeceu o calor das pessoas na Avenida. Enquanto a equipe técnica fazia as devidas correções, Saulo aproveitou para agradecer aos seus foliões pela presença e energia trocada na rua. O quarteto formado por Saymon Santana, Victor, Larissa e Morgana Krieger veio de cantos distintos da Bahia para se encontrar na capital baiana. Os objetivos são claros, segundo Morgana: curtir Saulo, Baiana System e a partir daí o que vier é lucro.

Catarinense radicada em Ilhéus, Morgana afirma que se pudesse dizer alguma coisa para Saulo seria um caloroso muito obrigado. E nessa troca de cortesias e afetos, a pipoca seguiu firme e forte. Cheia de cor e amor pra dar.

