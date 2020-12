Saulo vai voltar à Bahia trazendo novidades: Estela e Beatriz

A temporada americana de Saulo (ex-Fernandes) rendeu belos frutos. O Alô Alô apurou que o cantor plantou pelas bandas da Califórnia algumas sementinhas e, não mais que de repente, da raiz de todo bem nasceram duas americaninhas, com nomes bastante comuns na Bahia: Estela e Beatriz.

Saulo tem outros três filhos (Foto: Jardel Souza)

Saulo já é pai do modelo e ex-jogador João Lucas, fruto do relacionamento com Luiza Hermeto, e também é painho de Pedro e Saulinho, do atual casamento com Vanessa Gomes.



Ela e o cantor estão se desdobrando para dar conta dos novos rebentos. A vinda das meninas, aliás, explica o ‘sumiço’ voluntário de Saulo, especialmente nas redes sociais, onde não posta desde o começo da pandemia.



O retorno à Bahia está previsto para breve. A volta aos palcos, só Deus é que sabe.