Scheila Carvalho diz que a mãe ainda vende churros aos 75 anos

(Foto: Divulgação)

Mãe trabalhadora! A eterna morena do Tchan, Scheila Carvalho, contou que sempre tentou trazer a mãe, Eunice Ladeira, para vir morar com ela em Salvador. Mas a mineira de 75 anos prefere continuar vivendo em Juiz de Fora, onde ainda vende churros - atividade que tem desde a época do concurso que alçou a filha para a fama.

"Minha mãe não tem jeito. Eu tento trazer ela para perto de mim, para a gente morar juntas na Bahia, mas a bichinha quer continuar trabalhando. Ela não quer ficar parada. E eu puxei isso dela. Ela é batalhadora. Eu acho que é certo, porque se você parar, acaba 'enferrujando'. Minha mãe está com 75 anos e vende os churros dela até hoje. Eu admiro demais isso nela. Ela é uma guerreira. Superativa, anda para cima e para baixo. Ela trabalha bastante", disse Scheila para a revista Quem.

Pela distância, as duas não passaram juntas o Dia das Mães, no domingo (12). "Minha mãe mora em Minas Gerais e minha irmã está um pouco adoentada agora. Ela está dando um auxílio e não tem como vir para Salvador. Todo ano, bem no Dia das Mães, tem uma festa que acontece lá no interior. Por isso não passamos juntas. E isso vem de muitos anos, desde a época do É O Tchan!. Teve uma única vez só que eu tive um show perto e fui até a cidade fazer surpresa para ela. Já mandei mensagem por televisão também. Mas, na data mesmo, é difícil a gente se ver", conta.

A morena falou também da boa relação com Sheila Mello, ex-colega de Tchan. "Um encontro mais específico, eu não sei. Mas não seria má ideia. Nós já fizemos vários eventos juntas. Eu e a Mello sempre temos uma presença VIP para fazer em dupla. As pessoas gostam muito de ver nós duas juntas. Nós somos muito amigas e isso ajuda muito nesse contato para trabalhar. Torcemos muito uma pela outra".