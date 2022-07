Scheila Carvalho é confundida com Carla Perez e dispara: 'Eu nem sou loira'

Em um dia de descontração e descanso, Scheila Carvalho se divertiu com uma vendedora ambulante que trocou o seu nome com o da antiga colega do É o Tchan, Carla Perez. A dançarina estava na praia neste domingo (24), quando foi abordada pela mulher.

Em um determinado momento, a vendedora acreditou que a esposa de Tony Sales era a esposa de Xanddy, do Harmonia do Samba. Com bom humor, a morena do Tchan comentou que deveria pintar o cabelo de loiro para conseguir ficar parecida com a colega.

“É a Carla Perez? De Xanddy?”, perguntou Scheila. “É Carla Perez então. Mas eu nem sou loira”, respondeu a dançarina. Logo depois, a famosa falou que não iria comprar a mercadoria porque foi confundida: “É melhor eu pintar o cabelo de loiro então, né? […] Eu não vou comprar esse amendoim, não, você não sabe nem quem sou eu”.