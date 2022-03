Scheila Carvalho e Tony Salles estão no Egito para viagem de férias

A dançarina Scheila Carvalho e o marido, o cantor Tony Salles, viajaram de férias para o Egito. Por lá, o primeiro destino do casal é o Cairo, onde estão desbravando os encantos do destino. “ Estamos em um hotel que é de frente para o Rio Nilo”, disse Scheila em postagem nas redes sociais. Logo em seguida, os dois foram conhecer, neste sábado (19), as pirâmides de Gizé.

Scheila e Tony

Os dois estão juntos desde 2002, quando ela ainda fazia parte da banda "É o Tchan" e Tony era vocalista da banda Raghatoni. Em 2007 eles oficializaram a união e em 2010 nasceu Giulia, a filha do casal.

