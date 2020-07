Schutz lança movimento virtual para se adaptar ao período de pandemia

Nota 10: Ressignificar é a ordem. Uma dona de brechó entregou para uma cliente uma peça comprada dentro de uma sacola transformada com colagens vintages

Nota 0: Neste momento de pandemia, filtre as notícias que você recebe. É de última ficar repassando e enchendo o whatsapp dos outros com fake news e uma série de bobagens

Corona vibes

A famosa marca de calçados Schutz (@schutzoficial) lança um novo movimento virtual para se adaptar a este período de pandemia. Esta semana rolou uma live e-commerce via streaming. E assim, a brand lançou duas coleções exclusivas, batizadas de Urban Sneakers e Tie-Dye Vibes, em todas as plataformas digitais da marca - Instagram, Facebook e YouTube. O vixe amou os tênis e a iniciativa de uma experiência disruptiva 100% digital e bem conectada com esse tempo.

Perfeitinha

Bolsas pequenas combinam bem com este momento onde menos é mais. Só precisamos levar conosco aquilo que realmente é necessário como álcool em gel. Até a maquiagem fica de fora da bolsa, né? Quem precisa de batom se a máscara cobre tudo? Então, se a dica é uma bolsinha trendy, a escolha é esse modelito em animal print garimpado na Renner (lojasrenner.com.br). Sabe o melhor? A peça que é intitulada masculina casa bem com qualquer visu. Não é mesmo, meninas? Preço: R$ 79,9.

Entre na onda

Se tem uma moda que realmente pegou nessa quarentena é o tie-dye. A técnica de tingimento artesanal virou uma febre e um perfeito escape ao tédio. Mas deu preguiça de fazer você mesmo e está a fim de um modelito no estilo para chamar de seu? Que tal investir em uma regata bacaninha que ainda tem uma frase positiva para dar aquele plus na peça? Descole a sua no e-commerce da Riachuelo (riachuelo.com.br) por R$ 29,9.

Quentinho

Estamos em casa, a chuva chegou - como previsto para o mês de julho - então é hora de apostar em uma peça mais quentinha e bem confortável para desfrutar este nosso Inverno baiano. Rolou sentimento? Então, dá só aquela espiadinha no moletom da Youcom (youcom.com.br). Preço R$ 119,9.

Coffee time

Mais tempo em casa e os olhares acabam se voltando para ela. Que tal criar um cantinho especial com pequenas delicadezas? Atrás de uma boa inspiração? Nessa mini bandeja garimpada na lojinha virtual Casa Que Tem (casaquetem.com.br), você coloca duas xícaras e o coffee time está garantido. Preço: R$ 89