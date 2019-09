Scooby diz torcer pela felicidade de suas ex-companheiras

Pedro Scooby garantiu que não tem nenhum ressentimento por sua ex-companheiras. Em entrevista para a revista GQ, o surfista, que recentemente terminou um relacionamento com Anitta e que já foi casado com Luana Piovani, disse torcer pela felicidades de ambas.

"Sempre vou torcer por minha ex-mulher, que é mãe dos meus três filhos, torcer pelo sucesso, pela felicidade dela, torcer para que ela encontre um cara incrível, que tenha uma vida incrível. Torço por ela e por todas as minhas ex, na verdade, só desejo coisas boas, toda a felicidade do mundo", falou.

Apesar destes dois relacionamentos terem terminado de maneira polêmica, o surfista garantiu que ainda que não fecha portas para relacionamentos. "Se tem chance de virar uma coisa boa de novo, que volte a ser".

Scooby também comentou que não se incomoda com fofocas a seu respeito. "Eu não tenho essa maldade dos boatos, então dou risada de tudo, tento levar na brincadeira", assegurou.

Ele disse ainda que não viu o assédio aumentar ou diminuir por causa das notícias a respeito de sua vida pessoal. "Esse lance da fama nunca foi algo que eu busquei, as coisas foram acontecendo para mim, o que eu não gosto é de mentira. Aí quando contam mentira sobre mim eu respondo, falo no Instagram, mando a real", explicou.

Em viagem por Nova York, despistou quando questionado sobre um novo affair. "Conheci várias pessoas (risos). Eu tô sempre conhecendo gente legal, né? O tempo todo, por onde quer que eu vá. Aqui também, é Nova York, né? Não tem como não se divertir", respondeu aos risos.