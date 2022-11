Scream Festival 2022: Palestrantes internacionais e nacionais chegam a Salvador

O Scream Festival vai movimentar o Centro Histórico de Salvador, nos próximos dias 3 e 4 de novembro, a partir das 8h no Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos.

Temas importantes como Modelos de Negócios para a indústria da informação, Educação para o Mercado de Marketing e Rádio para além do Dial, estarão na grade do evento. Palestrantes nacionais e internacionais também farão parte do Scream Festival de 2022, como David Hyman (Google), Celso Athayde (Favela Holding), Rodrigo Almeida (CRIATIVOS), Diego Oliveira (Youpper), Tatsuo Iwata (ESPM), Paulo Cesena, Rogério Bruxelas e Luís Moreira, representando a Rede Bahia, uma das patrocinadoras do evento.

A abertura do evento, no Teatro Gregório de Matos, vai contar com a presença de Lucas Reis, presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, o prefeito Bruno Reis, Isaac Edington, presidente da Saltur e Juliana Jozzolino, diretora da ABMP e Diretora Comercial da Rede Bahia.

Além disso, o evento contará com a presença de Denise Marques, do Sebrae Nacional, Flávia Oliveira da Globo News, Gabriela Gaspari (Festival de Verão), Lucas Santana (Inventivos), Elivan Nascimento do AfroBapho, Camila Passos, Érica Pinheiro com a Oficina da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Ricardo Ishmael na Cena Literária.

Serviço

SCREAM Festival 2022

Quando: 3 nov - 2022 • 08:00 > 4 nov - 2022 • 20:00

Onde: Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador

Inscrições: R$100 inteira; R$50 meia.

Programação e acesso: www.screamfestival.com.br