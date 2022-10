Scream Festival 2022 será a maior edição já realizada em Salvador; confira datas

Em 2021, o Scream Festival teve um ar mais contido devido a pandemia da Covid-19. Um ano depois, o evento promete ser o maior já realizado em Salvador. Nos dias 3 e 4 de novembro, o Salvador Creativity and Media Festival 2022 (Scream), realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo - Saltur, os soteropolitanos e turistas do Brasil inteiro vão poder apreciar o festival.

O tema deste ano será 'Construir, Desconstruir e Reconstruir', que tem como objetivo continuar inovando, ter novas formas de conceitos e formas de lidar com desafios, além das oportunidades de negócios. Serão apresentados mais de 10 temas para serem debatidos e, este ano, com a participação do público no centro da roda, deixando o evento mais inclusivo.

Outra informação importante e que chega para abrilhantar o evento é que o Scream Festival vai transmitir simultaneamente para cinco cidades do interior da Bahia, são elas: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Barreiras e Juazeiro. Essas cidades fazem parte do grande momento de criatividade, inovação e negócios do Norte-Nordeste. Os participantes dessas cidades, receberão convite para acompanhar a Watch Party nas sedes da Rede Bahia nestas cidades.

Haverá, também, faltando poucos dias para o Scream, um lançamento de mini-cursos online gratuitos para cada um dos eixos temáticos do festival: ESG, Transformação Digital, Empreendedorismo e Diversidade. É necessário fazer a inscrição através do site do evento.

Confira os palestrantes que já confirmaram presença no Scream Festival 2022:

- Fred Mette, Doutora em administração, amante e atuante nas áreas de Finanças, Marketing, Empreendedorismo e Inovação.

- Chiara Ramos, Procuradora Federal. Professora de Direito. Presidenta da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra - OAB/PE.

- Flávia Oliveira é jornalista. É comentarista na GloboNews, colunista no jornal O Globo e na rádio CBN.

- Rodrigo Almeida, Relações Públicas e Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial.

- Taíse Santos, Administradora, integrante do programa DICE Fellowship BA (British Council)

- Lourrani Bass traz a luta contra a gordofobia, pelo protagonismo feminino e moda sustentável

- Gustavo Narciso, Diretor executivo do Instituto C&A, pilar social da varejista e membro do conselho Consultivo do Colabora Moda Sustentável.

Esses e outros palestrantes, além da programação completa e valores dos ingressos, estão no site oficial do Scream Festival 2022.

Serviço

Quando: 3 novembro de 2022 • 08h / 4 novembro de 2022 • 20h

Onde: Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador

Inscrições: R$100 inteira; R$50 meia.