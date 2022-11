Scream Festival encerra 5ª edição com expectativa para 2023

O Scream Festival encerrou em grande estilo e conseguiu movimentar Salvador com criatividade, inovação e negócios. Realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo - Saltur, patrocínio Rede Bahia e Sebrae, o evento teve mais de 64h de conteúdo.

Com 120 palestrantes e cerca de 50 mil interações, o Scream ocupou o Fera Palace Hotel, o Teatro Gregório de Matos e a Fundação Gregório de Matos, levando palestrantes nacionais e internacionais para apresentarem grandes temas do momento. O evento ofereceu aos participantes a possibilidade de seguir a sua própria grade de conteúdos, abrindo espaço para viver diversas experiências dentro do festival.

(Foto: Divulgação / Jacson Nascimento)

Nomes como Paulo Cesena da Rede Bahia, Chiara Ramos, Procuradora Federal, o indígena Ubiraci Pataxó, a representante da SOLOS, Saville Alves, o diretor do instituto C&A, Gustavo Narciso e Cristiane Rebouças da Zygon, preencheram o início do festival.

“O Brasil é um país plural e heterogêneo. Estar próximo de pessoas inovadoras no Nordeste brasileiro é relevante para podermos compreender melhor as dinâmicas regionais e sermos mais contributivos para o desenvolvimento de negócios na indústria da informação”, diz David Hymann, Cientista Político e Mestre em Psicologia Organizacional, que atua no Google há 16 anos com atuação nos Estados Unidos, Argentina e Brasil.

Já com planos para 2023, o Scream Festival 2022 encerrou a sua 5ª edição com uma festa no Teatro Gregório de Matos, ao som do Afrobapho.