'Se a gente quiser reverter, tem que melhorar', diz Marcelo Alves

Em um jogo sonolento e de poucas emoções, o Vitória perdeu para o Internacional por 1x0, na noite desta quinta-feira (3), no Barradão, pela terceira fase da Copa do Brasil. O único gol do jogo foi marcado por Thiago Galhardo, de pênalti. O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o atacante invadiu a área e foi agarrado por Wallace.

Após o apito final, o zagueiro Marcelo Alves reclamou da penalidade, e disse ter sido surpreendido com a marcação. "Ali dentro do campo, é muito rápido. Mas a nossa percepção de imediato foi que não houve [o pênalti]. Quando ele marcou, foi uma surpresa para a gente", disse, em entrevista ao Premiere.

O jogador também falou sobre a dificuldade em enfrentar o Inter, e pediu uma atuação melhor do Leão no duelo da volta. O próximo encontro será na quinta-feira (10), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

"Um jogo muito duro, uma equipe muito forte. A gente tem que melhorar. Jogar um pouco mais, propor mais o jogo. Se a gente quiser reverter o resultado, tem que melhorar", afirmou.

O Leão precisará vencer por dois ou mais gols de diferença na volta para se classificar. Triunfo rubro-negro por um gol leva a decisão para os pênaltis. Já o Inter avança com um empate.