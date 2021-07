Se aqueça neste inverno: dez itens até R$ 150 para deixar sua casa mais quentinha

Quando o termômetro cai abaixo de 25ºC, não há um soteropolitano que não reclame. Nas redes sociais, cai uma tempestade de queixas. Ninguém nunca tá preparado. O inverno só vai embora em setembro e, enquanto esse tempo "ártico" permanece, confira algumas dicas de decoração que podem deixar sua casa mais quentinha. Com a ajuda de arquitetas e designers de interiores, separamos 10 itens de até R$150 para esquentar os ambientes.

Como por aqui as casas e apartamentos costumam ser construídos com pisos frios, como porcelanato e mármore, que evitam a retenção de calor, a dica principal é colocar tapetes nos cômodos para dar melhor conforto aos pés, evitando pisar no chão gelado. Além disso, os tapetes ajudam a formar o cômodo, como se fechasse a composição do ambiente, indica Fabiane Lessa, designer de interiores.

Se você não gosta de colocar manta no seu sofá, considere deixar um cestinho ao lado dele com uma mantinha para usar apenas nas ocasiões em que sentir frio. Complemente o clima com velas aromatizadas para aquecer e ainda criar uma iluminação linda e confortável.

O tempo vira rápido em Salvador. Num instante pode estar chovendo e, no outro, fazendo o maior sol. Se você está de home office e acha um saco ficar no “bota casaco, tira casaco”, como em Karatê Kid, considere vestir uma roupa normal e deixar uma mantinha curta na sua cadeira para o caso de sentir frio. Se você é daqueles que ficam descalços, vale a pena pensar num tapetinho também, sugere a arquiteta Carina Macêdo.

A chegada do inverno afeta principalmente pessoas em situação de rua e acolhidos em instituições de caridade. Neste ano, está em andamento uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores para os mais vulneráveis. Até o dia 30 deste mês, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) receberá doações na sede do órgão, situada na Rua da Bélgica, no Edifício Roosevelt, Comércio, das 8h às 17h. Os objetos serão higienizados contra a covid-19, embalados e distribuídos pela prefeitura.

DICAS

1 - Colcha dupla-face bege, da Riachuelo por R$ 59,90

2 - Cesto de palha redondo para colocar mantinhas, da Oficina da Roça por R$ 138,24

3 - Tapete pequeno para os pés da cama, da Maria Pia Casa por R$ 102,52

4 - Lâmpada de luz amarelada com filamento e formato de globo, da SupelColShop na Magazine Luiza por R$ 30,23

5- Conjunto de cinco almofadas, da Capital do Enxoval na Magazine Luiza por R$ 121,82

6 - Caneca própria para chocolate quente, na Camicado por R$ 15,99

7 - Bule vermelho para café e chá, na Amazon por R$ 64,99

8 - Vela perfumada com fragrância de folhas de figo, da Phebo na Época Cosméticos por R$ 93

9 - Kit com xícara de cerâmica e café moído caramelo, da Dengo Chocolates por R$ 124

10 - Manta cinza decorativapara sofá, da Riachuelo por R$ 49,90



...