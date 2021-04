'Se eu entregar a cabeça dele, a próxima é a minha', diz Bolsonaro sobre Paulo Guedes

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem ouvido diversas queixas de líderes do Centrão no Congresso Nacional sobre o comportamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, especialmente após este descartar cumprir o acordo proposto de liberar espaço no orçamento para as emendas parlamentares.

Para Guedes, os parlamentares estão tentando induzir o presidente a descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e se tornar passível de impeachment. Essa acusação foi a gota d'água para findar a relação do Centrão com o ministro da Economia.

Em conversa recente, divulgada pelo jornalista Thomas Traumann, da revista Veja, um dos líderes do bloco afirmou que Guedes não era mais "confiável" e que o Congresso se recusaria a ter o ministro como interlocutor em futuras negociações.

Bolsonaro foi perguntado por um ministro sobre uma possível troca na chefia do ministério da Economia, no entanto, o presidente negou a possibilidade.

“Ele (Guedes) fez besteira, mas é leal a mim. Enquanto eles (os parlamentares) estiverem brigando com ele, não estão brigando comigo. Se eu entregar a cabeça do PG, daí a próxima cabeça que eles vão pedir vai ser a minha”, teria dito Bolsonaro.

Por fim, a ideia do Executivo é vetar parcialmente o orçamento aprovado pelo Congresso e, através de alguma manobra legal, reconstituir as emendas parlamentares no valor combinado original. Além disso, também é planejada a recriação dos ministérios do Planejamento e da Indústria, que seriam entregues ao Centrão.