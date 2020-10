Se recuperando de cirurgia, Bell Marques faz passeio de lancha com a família

Reprodução/Instagram

Após sofrer um acidente jogando tênis e passar por cirurgia para reconstruir o tendão de Aquiles, aos poucos, Bell Marques vem retomando sua rotina – inclusive, de passeios familiares.

Neste sábado (24), o cantor aproveitou o dia para andar de lancha pela Baía de Todos os Santos e para conferir as novidades do Preta, na Ilha dos Frades.

No famoso restaurante, comandado pela chef Angeluci Figueiredo, Bell almoçou com Aninha Marques e com os filhos Pipo e Rafa Marques, além da nora Patrícia Guerra.

