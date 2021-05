'Se tratando da tabela e do Bahia, é lamentar', afirma Thaciano

O Bahia ficou no 2x2 com o Independiente, na noite desta terça-feira (4), em Pituaçu, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Esquadrão saiu atrás com gols de Herrera e Velasco, de pênalti, mas buscou o empate com Thaciano e Luiz Otávio.

O terceiro gol tricolor podia ter saído aos 40 minutos do segundo tempo, mas Gilberto desperdiçou em cobrança de pênalti. Após o fim da partida, Thaciano lamentou o resultado, mas evitou culpar o camisa 9 da equipe.

"Infelizmente, ali no final, a gente teve a chance de matar o jogo e não conseguiu", disse o jogador. "Se tratando da tabela e do Bahia, é lamentar. Acho que [perder] o pênalti faz parte, Gilberto perdeu, mas podia ser qualquer um", comentou.

Na próxima rodada da Sul-Americana, o Bahia visita o Guabirá na Bolívia. O jogo será na quinta-feira da semana que vem, dia 13, às 19h15, no estádio Gilberto Parada, em Montero. Antes, o Esquadrão faz o duelo de volta pela final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, neste sábado (8), às 16h, no Castelão, em Fortaleza.

Thaciano pediu foco para a decisão do torneio regional. "Agora, é virar a chave. Sábado a gente tem que vencer o jogo", afirmou.