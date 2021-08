Sebrae apresenta novidades nos setores de comércio e serviço em cinco dias de palestras gratuitas

A chegada da pandemia mudou o panorama de negócios em diversos setores da economia. Com isso, os empreendedores tiveram que se adaptar rapidamente às demandas de mercado. Responsável pela Panificadora Marias, em Cidade Nova, a empresária Maria da Conceição Sousa Moreira percebeu, neste contexto, que se reinventar foi a melhor forma de manter os negócios vivos. “A pandemia foi um grande susto, no primeiro momento não sabíamos como lidar com a segurança dos nossos colaboradores, tivemos uma queda no fluxo de clientes e mesmo com a loja aberta, tivemos muitos desafios para manter o lucro”, explica.

Com o apoio do Sebrae, Maria conheceu uma série de estratégias que a ajudaram a dinamizar as vendas, alcançar novos públicos e resultados inéditos na história da panificadora. “Procuramos investir no trabalho virtual e, também, na produção especial para datas sazonais e tivemos resultados incríveis em períodos como festas juninas e Dia das Mães, por exemplo”, comenta. “Desde então, tenho procurado estar sempre antenada, buscando as tendências nessa área de alimentação pois é a melhor forma de fortalecer os negócios. A cada oportunidade de adquirir novos conhecimentos, procuro participar”, completa.

As irmãs Maria da Conceição e Maria Dalva buscam inovações para movimentar os negócios

Seguindo a filosofia de inovar cada vez mais, a empresária confirmou presença no Encontro com Especialistas, evento promovido pelo Sebrae entre os dias 23 e 27 deste mês, de forma gratuita, no Hotel Fiesta, Itaigara. Chegando à sua quarta edição, o Encontro vai trazer palestras que apresentarão o que há de mais novo nos segmentos de Varejo, Moda, Turismo e Alimentação Fora do Lar, Serviços Automotivos, Construção Civil, Higiene Pessoal e Beleza, Saúde e Bem-estar, Indústria de Alimentos e Startup/Negócios Inovadores.

De acordo com o gerente regional do Sebrae, Rogério Teixeira, o evento vai trazer um time de especialistas que apresentarão as últimas tendências dos mais variados setores para ajudar a alinhar as práticas das empresas baianas ao que há de moderno no Brasil e no Mundo.

“O Encontro com Especialistas nasceu em 2018 com o objetivo de dar às empresas a oportunidade de conhecer produtos e soluções inéditas, e sair na frente”, explica. “Desde a última edição, tivemos diversas mudanças por isso procuramos trazer o que surgiu de novo, aplicado aos diferentes segmentos, como, por exemplo, na área de saúde falaremos sobre a telemedicina, por isso, a participação das empresas é fundamental”, completa.

Além de contar com uma série de palestras em temas específicos para os segmentos contemplados, o evento também oferecerá a oficina World Café, que tratará de temas como “Competências Empresariais para Superação da Crise”, com o especialista Claudio Forner, no dia 25, das 13h às 17h. Entre as novidades desta edição estão a abordagem de projetos inovadores sob a ótica das startups e o Renova Varejo, estratégia do Sebrae em parceria com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) para contribuir com a melhoria da maturidade digital dos pequenos empresários baianos.

O evento respeitará todos os protocolos de saúde determinados pelas autoridades, como forma de garantir a segurança dos participantes. As inscrições poderão ser efetuadas aqui.

Confira a programação completa abaixo:

23/08 - 19h

Segmento: Higiene pessoal e beleza / salão de beleza

Palestra: Liderança de equipe e aumento das vendas nos negócios de beleza, com Fabiana Gondim e Fred Alecrim

Público: barbearia, esmalteria, centros de estética, comércio e indústria de cosméticos

Segmento: Serviços Automotivos

Palestra: Oficina produtiva: Estratégias e ações para deixar sua oficina mais lucrativa, com Pedro Scopino

Público: oficina mecânica, centro automotivo, oficina de motos, borracharia

24/08 - 19h

Segmento: Turismo e Alimentação Fora do Lar

Palestra: O novo olhar e forma de consumo da experiência turística, com Marta Poggi

Público: Bares, restaurantes, hotel, pousada

Segmento: Moda

Palestra: Moda: Ferramentas para sobreviver no marketing digital, com Raphael Falcão

Público: Moda / Loja roupas, loja de sapatos, loja acessórios

25/08 - 13h

Segmento: Diversos

World Café: Competências Empresariais para Superação da Crise, com Claudio Forner

25/08 - 19h

Segmento: Saúde e Bem-Estar

Palestra: Telemedicina: Oportunidades de negócios nos serviços de Saúde, com Jamil Ribeiro Cadê

Público: Centro de estética, estúdio de pilates, academia, consultório médico, odontológico e afins

Segmento: Renova Varejo

Palestra: O Futuro do Varejo: a loja física muito mais que um ponto de venda, com Alfredo Soares

Público: vestuário, calçados, tecidos, cama, mesa e banho, minimercados, comércio de alimentos e bebidas, itens para casa, material de construção, equipamentos e suprimentos de informática

26/08 - 19h

Segmento: Cadeia da Construção Civil

Palestra: Desafios e Complexidades na Gestão dos Resíduos Sólidos e Alta performance da criação do 'Novo', com Maria Livia e Ludson Zampirolil

Público: mármores e granitos, marcenarias, artefatos de madeira, serralherias, arquitetura, design, projetos e afins

26/08 - 19h

Segmento: Diversos

Palestra: Transformação digital da sua empresa em 10 semanas, com Jorge Martins, criador da Accelera Digital

27/08 - 19h

Segmento: Indústria de Alimentos

Palestra: Indústria de Alimentos: Qual é a importância de uma boa gestão de pedidos no cenário atual, com Chef Morena leite

Público: padaria, confeitaria, fábrica de sorvetes, biscoitos, massas alimentícias, molhos, temperos e condimentos

Segmento: Startup

Palestra: Como criar negócios inovadores, com Barbara Bruna

Público: Startup, negócios inovadores, negócios digitais



