SEC abre 10 mil vagas para curso de formação sobre ensino híbrido

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promoveu, nesta segunda-feira (21), pelo canal Educação Bahia, no Youtube, a apresentação do Módulo de Atualização Ensino Híbrido na Prática, cujas inscrições estão abertas até esta terça (22), com a oferta de 10 mil vagas para professores, gestores e coordenadores pedagógicos. (Clique aqui para ir para a página de inscrições).

Divulgação

O curso é uma parceria com a Fundação Lemann e a Sincroniza Educação e tem o objetivo de aprimorar as estratégias pedagógicas do ensino híbrido, que une atividades presenciais e on-line, na rede pública estadual. As informações são da assessoria da SEC.

O secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, falou da importância de manter atividades de formação neste período de pandemia. "Esta é uma posição e atitude de vínculo que queremos fortalecer com nossos educadores. É um tema necessário que esbarra na formação que tivemos lá na universidade, que não preparou o professor para lidar com o ensino on-line ou híbrido. Por isso, temos que superar os desafios e tranquilizar os educadores que tudo isso está sendo feito com estudo e análise daquilo que melhor pode ser ofertado para a nossa realidade", disse.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica, Manuelita Brito, afirmou que o conceito da formação segue as necessidades da rede estadual. "A nossa parceria com a Fundação Lemann e a Sincroniza Educação veio nesta perspectiva de trazer para o educador um curso customizado para a realidade baiana. É proporcionar que, mesmo os estudantes que não tenham o acesso fácil à internet, vejam na escola a possibilidade de acompanharem o trabalho pedagógico dos professores".

Segundo a representante do Sincroniza Educação, Ana Paula Manzalli, o curso dará a condição do educador promover o ensino híbrido na prática. "Para que possa trabalhar o ensino híbrido em sala de aula, os professores precisam ter apoio e conhecimento para que seja uma prática viável. A proposta formativa é apresentar essas estratégias", explicou.

O gerente de Inovação da Fundação Lemann, Lucas Rocha, ressaltou que existe o empenho integrado às redes estaduais de ensino para buscar soluções que promovam continuidade da aprendizagem. "Sabemos de todas as dificuldades que o ensino no mundo todo está enfrentando e este diálogo com os estados e instituições são essenciais para criarmos propostas que possam enfrentar os desafios".

O Módulo de Atualização Ensino Híbrido na Prática terá carga horária de 40h, com mediação totalmente online, através da plataforma da Sincroniza Educação. O curso será realizado do dia 28 de setembro a 09 de novembro de 2020, através do link: http://bit.ly/insc-EH. Em caso de dúvidas, o educador pode enviar e-mail para formacaosuped@enova.educacao.ba.gov.br.