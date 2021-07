Secretaria da Educação oferece 6.510 vagas em cursos gratuitos de educação profissional

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) está com inscrições abertas, até domingo (1°/8), para o processo seletivo de 6.510 vagas de cursos técnicos de nível médio na rede estadual de ensino. Os cursos são voltados às pessoas que concluíram o Ensino Médio na rede pública de ensino e as inscrições podem ser feitas através do endereço http://processoseletivoeptec.educacao.ba.gov.br

A oferta de vagas se destina a formação de 186 turmas em 33 cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio. Os cursos ofertados são os seguintes: Administração, Agente Comunitário de Saúde, Agroecologia, Agroindústria, Agropecuária, Alimentos, Análises Clínicas, Biotecnologia, Composição e Arranjo Musical, Dança, Desenho e Construção Civil, Edificações, Eletrotécnica, Enfermagem, Gastronomia, Gerência em Saúde, Guia de Turismo, Informática, Instrumento Musical, Logística, Mecânica, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Áudio e Vídeo, Química, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Regência, Saúde Bucal, Secretariado, Segurança do Trabalho, Serviços Técnicos Jurídicos e Zootecnia.

O sorteio será realizado no próximo dia 3 de agosto, com transmissão ao vivo, no canal oficial da SEC no Youtube (https://www.youtube.com/educacaobahia1). Os aprovados devem realizar as matrículas de 4 a 6 de agosto, na sede da unidade escolar para a qual foram contemplados. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os candidatos podem encaminhar um e-mail para suprot.regulacao@enova.educacao.ba.gov.br.

O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Ezequiel Westphal, ressaltou que esta é mais uma iniciativa do governo do Estado para ampliar a oferta de cursos técnicos nos territórios de identidade. "Esta nova oferta se soma às demais ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo da Bahia para fortalecer a política de expansão da Educação Profissional e Tecnológica na rede estadual. Outro exemplo é o Educar para Trabalhar, importante programa no âmbito do Estado Solidário, por meio do qual a oferta de cursos de qualificação profissional contemplou os 417 municípios baianos, proporcionando a formação profissional para os estudantes e egressos da rede estadual de ensino", afirmou.