Secretaria da Saúde abre 451 vagas para o programa 'Partiu Estágio'

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) abriu 451 vagas para universitários no programa Partiu Estágio (Edital 001/2022). São oportunidades em 32 cursos diferentes, com destaque para as vagas na área de saúde, que representam 66% do total. O prazo para inscrição vai até o dia 14 de março. Consulte o Edital 001/2022 para conferir os cursos e as cidades com vagas disponíveis. Na área da saúde, o programa possui vagas para enfermagem, farmácia, medicina, nutrição, psicologia, biomedicina, fisioterapia, dentre outros cursos. O Partiu Estágio também tem oportunidades para estudantes de nível superior de áreas como ciências contábeis, secretariado, direito, administração, jornalismo, dentre outros.

As vagas do Partiu Estágio na Secretaria da Saúde estão distribuídas em 16 municípios do estado. As cidades com maior número de vagas são: Salvador (235), Feira de Santana (62), Vitória da Conquista (54). Para concorrer, o estudante precisa morar ou estudar na cidade onde pretende estagiar. Os estudantes atuarão nos hospitais e também em núcleos e bases regionais de saúde da Sesab. São unidades situadas nos municípios de Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Simões Filho e Vitória da Conquista.

Participação

Para participar, os interessados precisam estudar e residir na Bahia; possuir idade mínima de 16 anos, além de ter concluído, pelo menos, 50% da carga horária do curso de graduação. Estudantes de Ensino à Distância (EAD) também podem participar, desde que façam o curso em uma sede ou polo de EAD localizado no Estado.

Inscrição

O estudante que deseja fazer a inscrição deve fazer o login no site do programa e preencher uma ficha cadastral, fornecendo seu nome e CPF, além de outros dados pessoais como e-mail, endereço residencial e local onde estuda. Importante ressaltar que a área do estágio deve ser a mesma do curso em que o aluno está matriculado. Posteriormente, em data a ser divulgada, os universitários selecionados para o Partiu Estágio receberão a convocação no endereço de e-mail que forneceram no ato da inscrição.

As vagas serão prioritariamente para estudantes universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e para aqueles que tenham estudado todo o Ensino Médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. O programa reservará 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme Lei Federal nº 11.788/2008. O estágio possui duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência, que poderão estagiar até o fim do seu curso. Aqueles universitários que já estagiaram pelo período de um ano só poderão participar se estiverem matriculados em um curso diferente.

O programa é uma iniciativa do governo baiano, gerido pela Secretaria da Administração (Saeb), para garantir oportunidades de estágio a estudantes universitários de instituições com sede na Bahia. Lançado em 2017, o Partiu Estágio já contratou 14.035 universitários para atuação em órgãos e entidades da administração estadual. A carga horária é composta de quatro horas diárias de atividades supervisionadas, chegando a 20 horas semanais.